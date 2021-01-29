عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

ومن أشهر الأفلام التي قدمها في السينما المصرية، "جذور فى الهواء" و"المنسى" "المقامر" و"إتفرج يا سلام"، أما المسلسلات التي شارك فيها أبرزها، مسلسل "دموع فى عيون وقحة" و"حكايات هو وهى" و"هارون الرشيد" و"لا أحد ينام فى الإسكندرية"و "حاره ٥ نجوم".



