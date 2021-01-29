عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:09 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


توفى منذ قليل الفنان محمود عبد الغفار، حيث أعلن الفنان أحمد صيام، عن وفاته عن طريق  منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


وكتب صيام : "البقاء والدوام لله توفى منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار أحد رموز مسرح الطليعة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".

ومن أشهر الأفلام التي قدمها في السينما المصرية، "جذور فى الهواء" و"المنسى" "المقامر" و"إتفرج يا سلام"، أما المسلسلات التي شارك فيها أبرزها، مسلسل "دموع فى عيون وقحة" و"حكايات هو وهى" و"هارون الرشيد" و"لا أحد ينام فى الإسكندرية"و "حاره ٥ نجوم". 

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وفاة ممثل محمود عبد الغفار فنان

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