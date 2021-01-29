مفكر روسي: العلاقة بين مصر وبلدنا ستكون أكثر قوة

قال أندريه فورسوف، المفكر الروسي، إن الرأسمالية هاجمت روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث أنه لا يستطيع رأس المال الآن الوقوف أمام المعلوماتية.





وأضاف "فورسوف"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن النخب الحاكمة الآن لديها نوايا للتحكم في سلوك الأفراد، حيث أنه بعد جائحة كورونا ستتغير سياسات الدول مع الموارد والأفراد.





ونوه بأنه كان هناك قفزة كثورة في بعض الدول العربية بها أهداف محددة، ولكن نفهم جيدا كان هناك أشخاص يحملون لافتات باللغة الإنجليزية والفرنسية موجهون للخارج، والربيع العربي لن يعود مرة أخرى، فقد تشكلت دول جديدة تستطيع السيطرة على النزاعات والصراعات.





وتابع: الربيع العربي لم يكن أهدافه سياسية حقيقية، وأظن أن الشرق الأوسط سيظل مستقر، حيث أنه يوجد قوى خارجية لديها مصلحة كبيرة في وجود ثورات الربيع العربي، حيث أن التدخل الخارجي كان قاسما مشتركا بين الثورات الملونة والربيع العربي.



