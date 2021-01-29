غادة إبراهيم: تعاقدت على بطولة "صعيدي رايح جاي" وفوجئت باستبدالي (فيديو)

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:00 ص
غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
كـسـاب أحـمـد
قالت الفنانة غادة إبراهيم إنها عانت من التهميش في الوسط الفني لأسباب كثيرة، بدليل أنها تعاقدت على بطولة فيلم "صعيدي رايح جاي" مع المؤلف الراحل وحيد حامد، ولكنها تفاجئت باستبدالها بفنانة أخرى، وذلك منذ ما يقرب من 15 عاما.

وأضافت إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها تعاقدت على مسلسل وجه القمر مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وقامت بشراء "ملابس وإكسسوارات الدور"، وتفاجأت بفنانة أخرى تصور دورها في المسلسل رغم أنها صديقتها.

وتابعت أنها واجهت الكثير من الحملات التي تنتقدها وتعطلها عن عملها، فمن ليس له "شلة" أو منتج يحميه أو أهل من الوسط الفني "يضيع في الرجلين".

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