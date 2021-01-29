عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية













أكد الإعلامي أحمد شوبير على أن الثنائي وليد سليمان ورامي ربيعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لن يكونا ضمن بعثة الفريق التي ستسافر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.









وأضاف شوبير :"وليد سليمان لن يسافر مع الفريق الأحمر، حيث فضل اللاعب عدم السفر إلى قطر من أجل استكمال برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية".





وعن رامي ربيعة قال :"وجود بدر بانون ورامي يشعر بأنه من حقه أن يكون أساسيا في تشكيل الفريق الأحمر، لكن موسيماني لا يعتمد عليه واللاعب لغى فكرة السفر إلى قطر كي يتدرب فقط دون أن يتواجد في القائمة".









وتابع :" لن يتواجد رامي ربيعة مع النادي في كأس العالم للأندية، والبعض يقول بأن موسيماني ليس لديه قناعات بقدرات اللاعب".









وأوضح :"هناك تضارب حول إمكانية استمرار رامي ربيعة مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة".







