"المترو": انتظام حركة القطارات بالخط الثاني بعد اكتشاف سبب الدخان داخل البحوث

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وإنتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الاتجاهين بعد تصاعد أدخنة بشكل كثيف داخل رصيف المحطة اتجاه الجيزة، مما أدى الى عدم التوقف بمحطة البحوث واخلاءها من الركاب.

وانتقلت فرق الطوارئ بالمحطة لفحص اسباب تصاعد الأدخنه وتبين وجود مخالفات بأسفل هواية التكييف خارج المحطة مما تسبب دخول الادخنة داخل غرفة المحطة المتواجدة برصيف المحطة باتجاه الجيزةوتم تشغيل مراوح سحب الدخان بالارصفة والصالات وسحب جميع الدخان خارج المحطة وعودة عملها بشكل طبيعي.

وأكدت الشركة أن حركة القطارات بالخط الثاني والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها.

وكانت الشركة قد أعلنت منذ قليل عن توقف حركة القطارات بمحطة مترو البحوث بالخط الثاني مع إخلاء المحطة من الركاب نظرًا لتصاعد أدخنة بشكل كثيف من داخل إحدى الغرف برصيف المحطة وعودة حركة القطارات بالخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الاتجاهين وعدم التوقف فى محطة البحوث فقط لحين إخلاء المحطة من الأدخنة.

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