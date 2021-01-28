من هروب المدرسة إلى العالمية.. مالا تعرفه عن عبد الله غيث

الخميس 28/يناير/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي
يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد الله غيث والذي شارك في عدد من الأعمال الفنية والتي حفلت بإعجاب جمهوره.

كان عبد الله غيث من الأسر الميسرة الحال حيث كان والد أول عمدة متعلم فكان والده دارسا في جامعة كامبيريدج.

أبعد "غيث" حياته الأسرية عن الساحة الإعلامية حيث تزوج إحدي الفتيات التي رافقته طوال حياته وأنجب منها أبنائه أدهم وعبلة والحسيني.

حصل عبد الله غيث على الثانوية بصعوبة كبيرة حيث وصفوه بالتلميذ المشاغب الذي يهرب من المدرسة ويذهب للسينما والمسارح لحبه الشديد بهم ثم التحق عقب ذلك بمعهد الفنون المسرحية.

حصل عبدالله غيث، على العديد من الجوائز منها جائزة عن دوره في فيلم "ثمن الحرية" عام 1964 وجائزة عن دوره في مسرحية "الوزير العاشق"، كما حصل على جائزة أحسن ممثل من التليفزيون عام ١٩٦٣ وشهادة تقدير من الرئيس الراحل أنور السادات عام ١٩٧٦، وفي عام ١٩٨٣ حصل على درع دولة الإمارات العربية المتحدة.

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