غرناطة يتأهل إلى دور الـ8 بكأس ملك إسبانيا

الخميس 28/يناير/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
وكالات
صعد فريق غرناطة لدور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما اكتسح مضيفه نافالكارنيرو 6 / صفر، اليوم الخميس، في دور الستة عشر للمسابقة.

لم يجد غرناطة أدنى صعوبة في اجتياز منافسه، الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة الإسباني، حيث تسيد اللقاء منذ لحظاته الأولى، ليواصل مغامرته في البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

وافتتح الفريق الأندلسي التسجيل مبكرا عبر لاعبه جيرمان سانشيز في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف زميلاه ألبيرتو سورو وفيدي فيكو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 24 و32 على الترتيب.

أضاف النجم المخضرم روبيرتو سولدادو الهدف الرابع لغرناطة في الدقيقة 34، فيما أحرز ديميتري فولكييه وخورخي مولينا الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 72 و78.

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