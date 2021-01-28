تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

الخميس 28/يناير/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
علاء خليف
رحل عدد من اللاعبين عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد خروجهم من الحسابات الفنية للجهاز الفني للفريق الأهلاوي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وجاء السنغالي أليو بادجي على رأس قائمة الراحلين عن صفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي، حيث انتقل اللاعب إلى نادي أنقرة جوجو التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بناءًا على رغبة موسيماني والذي رفض استمرار اللاعب في صفوف الفريق هذا الموسم في ظل وجود عدد من البدائل في نفس مركزه.

كما انتقل المهاجم الشاب أحمد ياسر ريان إلى نادي سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، للحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي في المباريات للحفاظ على مكانه في قائمة المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل.

بينما فسخ النادي الأهلي تعاقده مع جيرالد ودا كوستا بالتراضي بين الطرفين، بعد رفض اللاعب قيده في قائمة الانتظار بالموسم الحالي، ووقع اللاعب على مخالصة مالية بكافة مستحقاته لدى القلعة الحمراء.

آخر الراحلين عن النادي الأهلي في ميركاتو الشتاء الحالي اللاعب الشاب محمد شكري والذي وافقت إدارة القلعة الحمراء على إعارته بشكل رسمي إلى نادي سموحة لاكتساب المزيد من الخبرات على أن يعود إلى الأهلي في المستقبل حال تألقه واثبات نفسه مع الفريق السكندري.

وحسم النادي الأهلي صفقتين فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع الزامبي والتر بواليا قادمًا من نادي الجونة، واللاعب محمد ناصر قادمًا من نادي سيراميكا كليوباترا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني اه النادى الاهلي الراحلين عن الاهلي الاهلي

أخبار تهمك

حقيقة استبعاد نجم الأهلي من مونديال الأندية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

سيراميكا يعير ٣ من لاعبيه إلى الأهلي وأسوان والنجوم

منذ أقل من ساعتين

نجم الدحيل يفتح النار على الأهلي قبل كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ ثلث ساعة

7 مدربين مرشحون لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يرحب بالتعاون مع الإسماعيلي ودعم صفوفه

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يقرر استمرار متابعته لصفقته المنتظرة بعد إعارته للإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

هدف برشلونة يحسم مصيره مع تشيلسي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 22 - 1 - 2020

عاجل.. الأهلي يحسم مصير جيرالدو بعد التعاقد مع بواليا

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

08:21 م

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

09:13 م

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

09:33 م

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

07:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات