تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

رحل عدد من اللاعبين عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد خروجهم من الحسابات الفنية للجهاز الفني للفريق الأهلاوي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





وجاء السنغالي أليو بادجي على رأس قائمة الراحلين عن صفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي، حيث انتقل اللاعب إلى نادي أنقرة جوجو التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بناءًا على رغبة موسيماني والذي رفض استمرار اللاعب في صفوف الفريق هذا الموسم في ظل وجود عدد من البدائل في نفس مركزه.





كما انتقل المهاجم الشاب أحمد ياسر ريان إلى نادي سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، للحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي في المباريات للحفاظ على مكانه في قائمة المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل.





بينما فسخ النادي الأهلي تعاقده مع جيرالد ودا كوستا بالتراضي بين الطرفين، بعد رفض اللاعب قيده في قائمة الانتظار بالموسم الحالي، ووقع اللاعب على مخالصة مالية بكافة مستحقاته لدى القلعة الحمراء.





آخر الراحلين عن النادي الأهلي في ميركاتو الشتاء الحالي اللاعب الشاب محمد شكري والذي وافقت إدارة القلعة الحمراء على إعارته بشكل رسمي إلى نادي سموحة لاكتساب المزيد من الخبرات على أن يعود إلى الأهلي في المستقبل حال تألقه واثبات نفسه مع الفريق السكندري.





وحسم النادي الأهلي صفقتين فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع الزامبي والتر بواليا قادمًا من نادي الجونة، واللاعب محمد ناصر قادمًا من نادي سيراميكا كليوباترا.



