رئيس مفوضية الحدود بالسودان: فوجئنا باعتداء الجيش الإثيوبي (فيديو)

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:57 ص
معاذ تنقو
معاذ تنقو
أمنية فوزي
قال معاذ تنقو، رئيس مفوضية الحدود بالسودان: "فوجئنا بأن الجيش الإثيوبي هو المعتدي على الأراضي والحدود السودانية وليس ميليشيات"، مشيرًا إلى أنه اتضح أن المعتدين هم الجنود الإثيوبيين وليس خارجين عن القانون كما إدعى الجانب الإثيوبي.

وأضاف "تنقو"، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن هناك شكاوى بالتوغل واقتحام الحدود السودانية والتعدي على المزارع والسطو عليها، مبينا أن هذا يمثلا اعتداءً صارخا من الجانب الإثيوبي على السيادة السودانية.

وذكر رئيس مفوضية الحدود بالسودان: أن الاعتداء وصل للسطو على الأموال والأراضي السودانية، مشيرا إلى أن السودان لم يتجاوز الحدود أو السطو على أراضي أحد كما فعل الجانب الإثيوبي وهو الاعتراف الذي كان مفاجأة وليس ميليشيات.

وأكد أن إثيوبيا كانت دائما تنفي الاعتداء والهجوم على القوات السودانية وكذلك المزراعون، مشيرا إلى أنها حدود سودانية وضمن السيادة السودانية.

وعرضت المفوضية القومية للحدود السودانية التابعة لمجلس السيادة، صورًا بالأقمار الاصطناعية، وخرائط، ووثائق، قيل إنها تعديات إثيوبية على الأراضي السودانية من جهة الشرق.

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