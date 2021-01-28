اتحاد أمهات مصر: قرار تعميم اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية في مصلحة الجميع
الخميس 28/يناير/2021 - 10:45 م
هالة الشحات
قالت أميرة محمود، منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن قرار تعميم اللغة الفرنسية لكل طلاب المدارس الحكومية في مصلحة الجميع، لأنه يحقق تكافؤ الفرص مع المدارس الخاصة فيما يخص تدريس اللغات.
وأضافت محمود أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج "خبلانة" المذاع عبر راديو معاك للإعلامي محمد كشك قائلًة: "إحنا في الخدمة العامة هتساعد على إخراج مدرسين فرنساوي بشكل جيد"، مطالبين بتوفير عدد كاف من معلمين اللغة الفرنسية بجميع المدارس، وأن يتم إيجاد حل لعجز المعلمين من خلال تخصيص جزء في الموازنة لهذا البند.
استنكرت محمود، إعلان وزير التعليم تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات في 14 فبراير المقبل.
وناشدت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بإعلان تفاصيل الامتحانات والفصل الدراسي الثاني في أقرب وقت ممكن وليس لحين 14 فبراير، حتي يستعد لها الطلاب وأولياء الأمور.
وكان وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين لزيادة كفاءتهم.
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