اتحاد أمهات مصر: قرار تعميم اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية في مصلحة الجميع

قالت أميرة محمود، منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن قرار تعميم اللغة الفرنسية لكل طلاب المدارس الحكومية في مصلحة الجميع، لأنه يحقق تكافؤ الفرص مع المدارس الخاصة فيما يخص تدريس اللغات.





وأضافت محمود أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج "خبلانة" المذاع عبر راديو معاك للإعلامي محمد كشك قائلًة: "إحنا في الخدمة العامة هتساعد على إخراج مدرسين فرنساوي بشكل جيد"، مطالبين بتوفير عدد كاف من معلمين اللغة الفرنسية بجميع المدارس، وأن يتم إيجاد حل لعجز المعلمين من خلال تخصيص جزء في الموازنة لهذا البند.





استنكرت محمود، إعلان وزير التعليم تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات في 14 فبراير المقبل.





وناشدت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بإعلان تفاصيل الامتحانات والفصل الدراسي الثاني في أقرب وقت ممكن وليس لحين 14 فبراير، حتي يستعد لها الطلاب وأولياء الأمور.



