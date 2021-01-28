أسعار النفط تستأنف التراجع بنهاية التعاملات اليوم

الخميس 28/يناير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
استأنفت أسعار النفط التراجع بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع مخاوف تراجع الطلب.


وتأثرت أسعار النفط سلباً وسط ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس، وتباطؤ نشر اللقاحات في أوروبا، وقيود السفر في دول مثل الصين

ولم تستفد أسعار الخام من البيانات التي كشفت تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 9.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بعكس توقعات المحللين.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1 بالمائة إلى 52.34 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم مارس  بنحو 0.7 بالمائة إلى 55.62 دولار للبرميل.

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