محمود حجازي في كواليس تصوير فيلم "في عز الضهر"

الخميس 28/يناير/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك الفنان محمود حجازي صورة من كواليس تصوير فيلم "في عز الضهر"، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "حجازي" على الصورة قائلا: "صوره في عز الضهر".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود حجازي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع عدد من الفنانين منهم ‏محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، ومحمود حجازي من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.
محمود حجازي في كواليس تصوير فيلم "في عز الضهر"
محمود حجازي في كواليس تصوير فيلم "في عز الضهر"

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