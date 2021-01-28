محمود حجازي في كواليس تصوير فيلم "في عز الضهر"
الخميس 28/يناير/2021 - 11:11 م
مي مرسي
شارك الفنان محمود حجازي صورة من كواليس تصوير فيلم "في عز الضهر"، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق "حجازي" على الصورة قائلا: "صوره في عز الضهر".
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود حجازي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع عدد من الفنانين منهم محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، ومحمود حجازي من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.
وعلق "حجازي" على الصورة قائلا: "صوره في عز الضهر".
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود حجازي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع عدد من الفنانين منهم محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، ومحمود حجازي من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.
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