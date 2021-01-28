محمود حجازي في كواليس تصوير فيلم "في عز الضهر"

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شارك الفنان محمود حجازي صورة من كواليس تصوير فيلم "في عز الضهر"، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق "حجازي" على الصورة قائلا: "صوره في عز الضهر".



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود حجازي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع عدد من الفنانين منهم ‏محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، ومحمود حجازي من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.