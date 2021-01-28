مجلس شباب منطقة حائل يزور محافظة سميراء

الخميس 28/يناير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

استقبل محافظ سميراء عمر الزبن بمكتبه اليوم, أمين مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي وأعضاء المجلس الذين يزورون المحافظة، ضمن برنامج عمل يشمل محافظات المنطقة لتسليط الضوء على الشباب واحتياجاتهم في محافظات المنطقة.

 

وبهذه المناسبة أقيم لقاء تعريفي بأعمال المجلس وأهدافه، كما نُظمت ورشة عمل مع عدد من شباب وفتيات المحافظة وفق خطة المجلس 2021م، أكد خلالها المحافظ أن ورش العمل واللقاءات الشبابية مفتاح لعمل مستقبلي نوعي يحقق الأهداف المرجوة، متطلعاً لمواصلة مثل هذه الفعاليات والبرامج وتمكين الشباب في جميع المجالات.

 

من جهته أكد الدكتو الرويضي أن الدعم المباشر الذي يحظى به شباب حائل من سمو أمير منطقة حائل ومتابعة من سمو نائبه سيحقق تطلعات الشباب والفتيات وتعزيز إسهامهم في دفع البرامج التنموية وتفعيل المجالات الثقافية والاجتماعية بشكل أمثل.

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منطقة حائل محافظة سميراء

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