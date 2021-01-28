صلاح يقود هجوم ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

الخميس 28/يناير/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي سيواجه توتنهام هوتسبير بعد قليل، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر 

خط الدفاع: ألكسندر آرنولد - ماتيب - هندرسون - روبرتسون 

خط الوسط: فينالدوم - جيمس ميلنر - تياجو ألكانتارا 

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المباراة :-

1- مانشستر سيتي برصيد 41 نقطة
2- مانشستر يونايتد برصيد 40 نقطة
3- ليستر سيتي برصيد 38 نقطة
4- ويست هام برصيد 35 نقطة
5- ليفربول برصيد 34 نقطة
6- توتنهام برصيد 33 نقطة
7- ايفرتون برصيد 32 نقطة
8- آرسنال برصيد 30 نقطة
9- أستون فيلا برصيد 29 نقطة
10- تشيلسي برصيد 29 نقطة
11- ساوثهامبتون برصيد 29 نقطة
12- ليدز يونايتد برصيد 26 نقطة
13- كريستال بالاس برصيد 23 نقطة
14- ولفرهامبتون برصيد 22 نقطة
15- بيرنلي برصيد 19 نقطة
16- نيوكاسل يونايتد برصيد 19 نقطة
17- برايتون برصيد 17 نقطة
18-فولهام برصيد 12 نقطة
19- وست بروميتش برصيد 11 نقطة
20- شيفيلد يونايتد برصيد 5 نقاط

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