صلاح يقود هجوم ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي سيواجه توتنهام هوتسبير بعد قليل، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:





حراسة المرمى: أليسون بيكر





خط الدفاع: ألكسندر آرنولد - ماتيب - هندرسون - روبرتسون





خط الوسط: فينالدوم - جيمس ميلنر - تياجو ألكانتارا





خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني





ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المباراة :-



