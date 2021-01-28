الزمالك يسحق المقاصة بالأربعة ويعود لصدارة الدوري المصري

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحازم إمام وأحمد فتوح في خط الدفاع وطارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي في خط الوسط ويوسف إبراهيم "أوباما" في خط الهجوم .

وحاول الزمالك مبكرا بمباغتة المقاصة هجوميا عن طريق بن شرقي وأوباما لكن بدون خطورة فيما رد المقاصة بكرة طولية ساقطة شتتها أبوجبل قبل وصولها لمروان حمدي وسقط الثنائي أرضا قبل أن يكملا اللقاء من جديد .

وانطلق فتوح بكرة من الجانب الأيسر مررها لبن شرقي الذي حاول إرسالها عرضية لأوباما لكن الحارس محمد كوكو ينقذها في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة .

واستمر ضغط الزمالك الهجومي ولجأ المقاصة للعودة للخلف أكثر من مرة وانطلق من جديد بن شرقي من الجانب الأيسر داخل المنطقة بعد لعبة "هات وخد" ليمررها عرضية أرضية كادت أن تشكل خطورة وينقذها الحارس كوكو على مرتين في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة .

وسدد بن شرقي كرة من خارج المنطقة لكنها تعلو العارضة بعدها لعبة جديدة بينية لبن شرقي ينطلق داخل المنطقة ويمر من الحارس الذي يضطر لعرقلته ليعلن الحكم احتساب ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 13 من عمر المباراة تصدى لها بن شرقي نفسه ليودعها على يسار حارس المقاصة معلنا تقدم الفريق بهدف دون رد .

وتنشط الجبهة اليمنى ويحاول حازم إرسال عرضية يبعدها دفاع المقاصة بعدها حاول ساسي إرسال بينية لفتوح لكنها تخرج بعيدا بعدها بعدها استقبل بن شرقي كرة طولية من ساسي داخل المنطقة لكن الكرة تقف تحت قدمه لتضيع فرصة هجومية للزمالك في الدقيقة 18 من عمر المباراة .

ويسيطر الزمالك تماما على مجريات اللعب فيما حاول المقاصة اللعب من الجانبين لكن بدون خطورة ومن كرة بينية مميزة لساسي استقبلها أوباما داخل المنطقة ليسددها يسارية أرضية قوية تسكن الشباك على يسار الحارس كوكو معلنا تقدم الزمالك بهدفين دون رد في الدقيقة 22 من عمر المباراة .

واستمر ضغط الزمالك رغم التقدم وكاد الحارس كوكو يخطئ خلال خروجه من المنطقة لينقذ إحدى الهجمات لكن الكرة تنتهي ويشتتها الدفاع بعيدا عن الخطورة .

وحاول المقاصة تنظيم صفوفه والتمرير بوسط الملعب لإيجاد ثغرات بدفاع الزمالك لكن دون أي خطورة بعدها يمر الزمالك من الجبهة اليمنى ويمرر حازم إمام عرضية ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية في الدقيقة 29 من عمر المباراة مررها زيزو عرضية وشتتها الدفاع دون خطورة .

ويتبادل الفريقين الكرات بوسط الملعب دون خطورة رغم محاولات المقاصة وينطلق بن شرقي في كرة مشتركة يخطفها من الدفاع وينفرد بالمرمى بسرعته ليسددها لكنها مرت بعيدا عن القائم الأيسر لتضيع فرصة هدف محقق للفريق في الدقيقة 32 من عمر المباراة .

وينوع الزمالك من هجماته من جانبي الملعب والعمق وينطلق بن شرقي بعد استلام كرة من الجانب الأيسر يمررها عرضية لكن ينقذها الحارس ويتصدى لها بسهولة بعدها يحاول زيزو بتسديدة من خارج المنطقة تصل ليد الحارس في الدقيقة 36 من عمر اللقاء .

وتستمر هجمات الزمالك الهطيرة وبينية من بن شرقي لزيزو الذي استقبلها داخل المنطقة وسددها قوية لكنها بجوار القائم في الدقيقة 37 بعدها بدقيقة واحدة ينطلق زيزو مجددا بكرة مشابهة ويستقبلها بشكل أفضل وتسديدة أقوى لكنها ترتطم بأطراف أصابع الحارس وبعدها في القائم الأيمن للحارس لتضيع فرصة هدف محقق للزمالك من جديد .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة يسددها زيزو مباشرة تعلو العارضة بقليل في فرصة خطيرة للفريق في الدقيقة 41 من عمر المباراة .

ويعود الزمالك من جديد بهجمة خطيرة وينطلق زيزو وينفرد بالمرمى لكنه يمررها لأوباما بعد خروج الحارس لكن الكرة تطول وتخرج لركلة مرمى وتضيع فرصة هدف محقق جديد للزمالك في الدقيقة 43 من عمر المباراة .

ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الأول مرت على وتيرة واحدة باستحواذ وسيطرة من الزمالك الذي اعتمد على الكرات القصيرة واللعب القريب بين لاعبيه لتدنو له السيطرة طوال مجريات الشوط الذي انتهى بتقدم الزمالك بهدفين دون رد .

وفي الشوط الثاني لعب الزمالك بنفس تشكيلته الأساسية وحاول المقاصة المباغتة الهجومية على أمل تقليص الفارق واعتمد الزمالك على نقل الكرة من الخلف لفتح ثغرة بفريق المقاصة .

ومن هجمة منظمة يحولها إمام عاشور عرضية لبن شرقي المنطلق داخل المنطقة ويشتتها الدفاع لركنية في الدقيقة 49 مرت بدون خطورة .

وانطلق اوباما على حدود المنطقة ليمررها عرضية رائعة لبن شرقي الذي استقبلها في المنطقة وسددها قوية ويبعدها الحارس لركنية جديدة وينقذ مرماه من فرصة محققة في الدقيقة 51 من عمر المباراة .

واستلم زيزو كرة على حدود المنطقة مررها بينية رائعة لإمام عاشور داخل المنطقة لكن الكرة وقفت تحت قدمه وضاعت الخطورة .

واستمرت خطورة الزمالك من الجانب الأيسر ومر فتوح مع اوباما بعدها لعبة "هات وخد" مع بن شرقي الذي سددها في الأخير لكنها ارتطمت وخرجت لركنية في الدقيقة 55 مرت عرضية بدون خطورة

ويهدأ رتم اللعب من جانب الفريقين في وسط الملعب ويمرر ساسي كرة طولية لزيزو يمررها لحازم إمام الذي أرسلها عرضية وشتتها الدفاع بعدها حاول إمام عاشور بكرة خطفها ومررها عرضية لكن شتتها الدفاع لركنية .

ومرر زيزو الركنية عرضية متقنة مرت من الجميع ليقابلها بن شرقي مباشرة على يسار الحارس معلنا تقدم الزمالك بثلاثية نظيفة في الدقيقة 62 من عمر المباراة .

ودفع الجهاز الفني بأولى تغييراته بنزول شيكابالا بدلا من زيزو في الدقيقة 63 ومرر شيكابالا الكرة عرضية لأوباما داخل المنطقة حاول عليها لكنه سقط مع مدافع المقاصة واحتسب الحكم ركلة حرة على الزمالك وأشهر بطاقة صفراء لبن شرقي الذي سدد الكرة بعد الصافرة خلال سقوط اللاعبين .

ويدفع الجهاز الفني بالتغيير الثاني بنزول إسلام جابر بدلا من إمام عاشور في الدقيقة 68 من عمر المباراة وينطلق بن شرقي بالكرة من الجانب الأيسر ويقود هجمة مرتدة زملكاوية وصلت لساسي الذي حاول تمريرها لأوباما لكن شتتها الدفاع .

وحاول المقاصة تكثيف هجماته على أمل تقليص الفارق وحصل على ركنية في الدقيقة 72 لكنها مرت بدون خطورة على مرمى أبوجبل .

وسجل أوباما الهدف في الدقيقة 76 من عمر المباراة بعد انطلاقة لشيكابالا وانفراده بالحارس بعدها يلعبها بالكعب لأوباما ليودعها في المرمى الخالي من حارسه رغم وجود مدافعين ليعلن تقدم الزمالك برباعية نظيفة .

ويدفع الجهاز الفني بتغييرين بعد الرباعية بنزول عبدالله جمعة وأسامة فيصل بدلا من أوباما وأحمد فتوح لزيادة نشاط الفريق في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة .

وكثف المقاصة من هجماته على أمل تقليص الفارق ومن كرة عرضية من الجانب الأيمن يحولها مروان حمدي برأسية حاول عليها أبوجبل لكنها سكنت الزاوية اليمنى ليعلن عن هدف المقاصة الأول في الدقيقة 81 من عمر المباراة .

ويستمر اللعب بوسط الملعب من جانب الفريقين ويسدد ساسي كرة من خارج المنطقة في الدقيقة 88 لكنها مرت بعيدا عن المرمى ورد المقاصة بهجمة خاطفة سددها مروان حمدي لكنها مرت بجوار القائم.

واحتسب الحكم 3 دقائق كوقت بدل ضائع في الشوط الثاني مرت هادئة قبل أن ينطلق شيكابالا داخل المنطقة ويتلقى بينية رائعة يلعبها من فوق الحارس لكنها ترتطم بالقائم لتضيع فرصة الهدف الخامس وبعدها يطلق الحكم صافرته معلنا فوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف .

وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 23 نقطة متصدرا جدول الدوري الممتاز من 9 مباريات .