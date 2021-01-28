أسعار الذهب تتحول للتراجع بنهاية التعاملات

تحولت أسعار الذهب للتراجع بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مع مكاسب الأسهم، وبعد بيانات اقتصادية.





وتأرجح المعدن الأصفر بين الصعود والهبوط خلال الجلسة مع تحول الدولار الأمريكي للخسائر بعد بيانات اقتصادية.





لكن المكاسب القوية للأسهم الأمريكية خلال التعاملات ضغطت على المعدن مع تحسن شهية المخاطرة.





ونما اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 4 بالمائة خلال الربع الرابع من 2020، بأقل من توقعات المحللين، كما تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 أسابيع.





وقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، متعهداً باستخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد حسب الحاجة.





في حين أثار رئيس الفيدرالي جيروم بأول مخاوف بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي مع بطء توزيع اللقاحات وظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.4 بالمائة إلى 1841.20 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمائة إلى 1840.6 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 90.46.