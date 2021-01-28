كريم سرور يحكي لـ "الفجر الفني" أحداث فيلم "في عز الظهر"

الخميس 28/يناير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
حوار مصطفى فكيه_تصوير ياسمين عليوة
كشف المؤلف كريم سرور، عن تفاصيل فيلمه الجديد "في عز الظهر" لـ النجم مينا مسعود، الذي تعد اولى تجاربه الكتابية والمقرر بدا التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال كريم سرور في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بان قصة فيلم "في عز الظهر" تدور حول 20 شخصية مختلفة منهم 7 أبطال في 5 دول وبيها 4 لغات، وتعد قصة الفيلم معقدة جدا بسبب ازمة الهوية.

تابع "سرور" بان مينا مسعود سيقدم شخصية جديدة عليه ويقوم يدور وسيط لـ المافيا الكبيرة الموجودة في الـ 5 دول، وحين وصوله الى مصر لتنفيذ عملية يبدا في رحلة الهوية الخاصة به والحفاظ عليها.

وأضاف كريم سرور بانه لم يتحفظ على التكتكم على فكرة الفيلم ولكن يريد أن يفاجئ الجمهور بقصة مختلفة، قائلاٌ:" أهم حاجة عنصر التشويق لان المشاهد يشعر بالملل اذا شاهد الفيلم وهو يعلم القصة التي تدور عنها الفيلم".

يعد فيلم "في عز الضهر" أول عمل للنجم العالمي مينا مسعود في بلده مصر بعد النجاح الكبير الذي حققه عالميا في فيلم ديزني الشهير "علاء الدين" مع ويل سميث وناعومي سكوت، ويشاركه في بطولة فيلمه الجديد كل من هنا الزاهد، محمد عز، محمد علي رزق، محمود حجازي، وميرنا نور الدين، الفيلم من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج عادل سعد.


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كريم سرور في عز الظهر النجم العالمي مينا مسعود

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