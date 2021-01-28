"غني وكيفه الحريم".. كيف سقط مدير شركة سياحة ضحية لشهواته بأكتوبر؟ والجناة أجبروه على توقيع إيصالات أمانة

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داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، اعتاد رجل أربعيني العمر، على استقطاب الفتيات الساقطات لقضاء سهرة حمراء مقابل المال، بعيدا عن أعين زوجته وأسرته، لتكون سببا في تقييده وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بعد سرقته داخل وكره.



جلسة سوء جمعت صديق الأربعيني، وصديقه له، ليحكي لها عن ثراء صديقه وحيازته الكثير من الأموال.. " غني وكيفه الحريم"، ليخطر على بال الفتاة أن تستقطب فتاة ليل لاستدارجه وسرقته.



طلبت الفتاة من صديقها أن يحكي لها عن صديقه الثرى.. " شغال مدير إقليمي لشركة سياحة مقرها بمدينة الشيخ زايد، متزوج ولديه أطفال ومقيم في مدينة نصر، بمحافظة القاهرة" ليضيف لها.. " شقة اكتوبر دي وكر لمزاجه".



سرعان ما جمعت الفتاة معلومات عن الضحية، واتفقت مع فتاة ليل على شراء خط اتصالات، لتحدث منه الزبون.. " عايزاكي تلاعبيه لغاية ما يوقع"، وبالفعل نجحت فتاة الليل في الإيقاع به.



حدد الرجل صاحب الـ 42 سنة، يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، لمقابلة الفتاة عند محطة وقود بالقرب من جامعة مصر بمدينة 6 أكتوبر



تقابلت الفتاة مع الرجل في الميعاد المحدد بينهما، لتستقل رفقته سيارته، ثم توجها إلى شقته " وكره"، وأثناء سيرهما بالطريق، أجرت الفتاة اتصالًا هاتفيًا لتخبر العقل المدبر، بتوجها رفقته، حتى يتمكنوا من الدلوف إلى الشقة في الوقت المناسب والاستيلاء على ما بحوزته على حسب الإتفاق المحدد بينهم.



صعدت فتاة الليل رفقة الأربعيني إلى شقته، وإستغلت، توجهه إلى دورة المياة، وأجرت اتصالا مجددًا بشركائها، وأثناء ذلك غافلت مالك الشقة، وفتحت الباب لـ 4 آخرين، "شركائها"، الذين قيدوه واجبروه على توقيع 4 إيصالات أمانة على بياض، ثم استولوا على مبلغ 10 آلاف جنيه وهاتف محمول، وفروا هاربين.



مساء اليوم ذاته توجه الأربعيني إلى قسم شرطة اكتوبر أول، ليطلب مقابلة المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، وأخبره بما حدث معه.



شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، إلى أن فتاة ليل و4 آخرين وراء ارتكاب الواقعة.



ووجه العميد علاء فتحي رئيس قطاع اكتوبر بسرعة ملاحقة الجناة والقبض عليهم قبل تصرفهم في المسروقات.



في أقل من 24 ساعة نجح فريق البحث الجنائي تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة في تحديد هوية الجناة وإعداد عدة مأموريات، وتمكنت القوات برئاسة المقدم مصطفى زيدان وكيل فرقة اكتوبر، من القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

