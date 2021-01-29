تعرف على أفضل أوقات الصلاة على النبي

طالب الدكتور علي جمعة مفتي الحمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالإكثار من الصلاة على إمام المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مضيفا: "قائد الْغُر الْمُحَجَّلِين، سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، فليس هناك باب سوى باب النبى المصطفى والحبيب المجتبى لله رب العالمين".





وأضاف "جمعة" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ويستحب الصلاة علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم خارج الصلاة في كل الأوقات، وتتأكد في مواطن منها: يوم الجمعة وليلتها، وعند الصباح، وعند المساء، وعند دخول المسجد، والخروج منه، وعند مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم، وعند إجابة المؤذن، وعند الدعاء وبعده، وعند السعي بين الصفا والمروة، وعند اجتماع القوم وتفرقهم، وعند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، وعند الفراغ من التلبية، وعند استلام الحجر، وعند القيام من النوم، وعقب ختم القرآن، وعند الهم والشدائد، وطلب المغفرة، وعند تبليغ العلم إلى الناس، وعند الوعظ، وإلقاء الدرس، وعند خطبة الرجل المرأة في النكاح. وفي كل موطن يجتمع فيه لذكر الله تعالى".



