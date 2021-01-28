تراجع معظم البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات





تراجعت معظم البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، في جلسة متقلبة مع استمرار إعلان نتائج الأعمال.





وكانت أسهم السفر والترفيه أكبر الرابحين بعد ارتفاعها بنحو 1.3 بالمائة، في حين كان قطاع الاتصالات الخاسر الأكبر بنسبة 2.2 بالمائة.





وشهدت الأسهم الأوروبية جلسة متقلبة حيث تحول للارتفاع في نهاية التعاملات مع مكاسب قوية لـ"وول ستريت"، بعد أن تراجعت بأكثر من 2 بالمائة في التداولات المبكرة.





وأثارت الارتفاعات الجنونية لبعض الأسهم مثل "جيم ستوب"، و"أيه إم سي" مخاوف من أن عمليات المضاربة القوية قد تُجبر صناديق التحوط التي تتعرض للضغط على تقليل حيازتها من الأسهم لجمع السيولة.





وبنهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة إلى 403.3 نقطة، في حين تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.6 بالمائة إلى 6526.1 نقطة.





وصعد "داكس" الألماني بنسبة 0.3 بالمائة إلى 13665 نقطة، وزاد "كاك" الفرنسي نحو 0.9 بالمائة إلى 5510.5 نقطة.