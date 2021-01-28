نجم إنتر يقرر البقاء في ميلانو

الخميس 28/يناير/2021 - 06:58 م
انتر ميلان
انتر ميلان
محمد سامي
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، قرر البقاء في النيراتزوري وتخفيض راتبه.

وذكرت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، ان لاوتارو مارتينيز اتفق مع إنتر ميلان على توقيع عقد جديد، لمدة موسم إضافي، بنفس الشرط الجزائي المقدر بـ 111 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا مع إنتر ميلان، في صيف عام 2023، ومدد عقده موسم آخر بعد ان رحب بالبقاء وعدم الرحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولي الأرجنتيني وافق على تقاضي راتب سنوي قدره 5 ملايين يورو في الموسم، بعدما طلب 7 ملايين يورو في البداية.

يذكر أن مارتينيز كان يريد الرحيل في الصيف الماضي إلي برشلونة الإسباني، لكن الظروف المحيطة بالنادي الكتالوني من الناحية الاقتصادية والفنية، جعلت قدومه صعبًا.

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