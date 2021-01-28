عمرو يوسف يستعرض عضلاته داخل الجيم

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استعرض الفنان عمرو يوسف لياقته البدينة، وذلك من خلال صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "يوسف" في الصورة، في الجيم واستعرض عضلاته البدنية والتي لقت إعجاب الجماهير.



ويشارك النجم عمرو يوسف في مسلسل "أحمس" مع عدد من الفنانين منهم ماجد المصري، سوسن بدر، محمد علاء، أمينة خليل، محمد فراج، صبا مبارك، ريم مصطفى؛ تأليف: شيرين دياب، وخالد دياب؛ وإخراج: حسين المنباوي.



وكانت آخر أعمال الفنان عمرو يوسف مسلسل طائع الذي تم عرضه في موسم رمضان منذ عاميين مع عدد من الفنانين ومنهم الفنانة صبا مبارك والفنان أحمد مالك والفنان عمرو عبد الجليل وعدد أخر من الفنانين.