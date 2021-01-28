عاجل.. الإعلان عن تشكيل المقاصة ضد الزمالك

الخميس 28/يناير/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي   المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الزمالك، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري. 

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي 

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: بلتاجي سمير وأحمد مودي وحسني فتحي ومصطفى شبيطة ومحمود الغزالي ورجب عمران وعبدالله مجدي محمد عادل "أمو" وأحمد صبيحة.

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ايهاب جلال المقاصة الزمالك الدوري المصري

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