والد الطفلان المصابان بمرض نادر في الوجه: نفسيتنا ارتاحت بعد استجابة الحكومة"

الخميس 28/يناير/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال محمد، والد أحمد ويوسف المصابان بمرض نادر في الوجه، إن ولديه مولودان في حالة طبيعية، وبعد 3 سنوات من ولادة طفله الأكبر أحمد أصيب بتجمع دموي تحت اللسان، وأجروا عملية جراحية لمعرفة نوع الورم، وتبين أنه حميد.

وأشار "محمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار " المذاع عبر فضائية ""، مساء الخميس، إلى أن العملية أثرت بشكل سلبي على حالته، لافتا إلى أن أسوء ما يتعرض له ولديه هو التنمر، وتعرضهم لمضايقات، مضيفا: "كنت ماشي مع ابني وواحدة قالتله اقلع الماسك اللي انت لابسه ده".

وأضاف أن حالة أحمد ويوسف متشابهة، موجها التحية للحكومة لاستجابتها لعلاج اولاده، قائلا: "الاستجابة كانت سريعة.. ونفسيتنا ارتاحت".

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