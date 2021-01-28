حافلة الزمالك تصل بتروسبورت قبل مواجهة مصر المقاصة

الخميس 28/يناير/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس قبل مواجهة مصر المقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره مصر المقاصة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب ستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري العام

ويحتل فريق الكرة الاول بنادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، وذلك بعد أن خاض 8 مباريات فاز في 6 مناسبات وتعادل في مواجهتين

ويقود المباراة تحكيمياً أمين عمر "حكم ساحة"، أحمد نوفل "مساعد أول"، نور الدين سعيد "مساعد ثان"، مجدي خاطر "حكم رابع"، سيد شعبان "حكم فيديو"، حسني سلطان " مساعد حكم فيديو".

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