توخيل يوجه رسالة لجماهير تشيلسي

الخميس 28/يناير/2021 - 06:00 م
توماس توخيل
توماس توخيل
محمد الدمتناوي
تعهد توماس توخيل مدرب تشيلسي الجديد بتحقيق الفوز والانتصارات في الفترة المقبلة.

وقال المدرب الجديد لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الألماني توماس توخيل، إن "الحمض النووي للنادي هو الفوز"، مشيراً إلى أن مهمته تتمثل في الفوز بالألقاب بعد توليه قيادة الفريق خلفا للمدرب الشاب فرانك لامبارد.


ووقع توخيل عقداً لمدة 18 شهرا مع تشيلسي أول أمس الثلاثاء، بعد يوم واحد فقط من إقالة لامبارد بسبب سوء النتائج التي أدت لتراجع الفريق للمركز الثامن بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً.

وسجل توخيل ظهوره الأول مع تشيلسي خلال تعادله دون أهداف مع ضيفه وولفرهامبتون الأربعاء، حيث يستعد لقيادة الفريق أمام ضيفه بيرنلي يوم الأحد المقبل.

رغم ابتعاده - من الناحية العملية - عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فإن تشيلسي مازال ينافس بكأس الاتحاد الإنجليزي، كما يستعد لخوض الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الـ16 للمسابقة القارية، ويأمل توخيل في أن يتمكن الفريق الأزرق من التحسن والتقدم.

وأكد توخيل في مؤتمر صحافي عبر الفيديو اليوم الخميس "أوضح النادي الأمر. تشيلسي معني بالنتائج".
وأضاف توخيل "نحاول دائما تقديم مستوى جيد وتطوير وتحسين اللاعبين وزيادة قيمتهم بالإضافة إلى الأداء القوي".

وأوضح مدرب تشيلسي الجديد "إنني هنا من أجل التحدي على كل بطولة نلعب من أجلها. هدفنا هذا العام هو دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي - بالنسبة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ، فهذا ليس واقعياً".

يدرك توخيل مدى صعوبة العمل خلفا للامبارد، الذي يعد أحد أساطير تشيلسي، بعدما سبق أن تمت إقالة المدرب الألماني من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي قاده لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي.

وشدد توخيل "أعلم أن إقالة فرانك كانت بمثابة خيبة أمل كبيرة لقاعدة كبيرة من الجماهير".

وتابع "إنني أكن له كل الاحترام. كنت معجبا كثيرا بفرانك حينما كان لاعباً".

واختتم توخيل تصريحاته قائلاً "النادي أوضح لي أن هذا ليس خطأي، لا يمكنني تغيير موقف الفريق الآن. لقد تم اتخاذ القرار وأتيحت لي الفرصة".

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