عضو "حقوق النواب": لن نقف مكتوفي الأيدي في الدفاع عن مصر ضد الكونجرس

أدانت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كل ما تتعرض له مصر من تداخلات سافرة من قِبل الكونجرس الأمريكي ومحاولاته المستمرة التدخل في شئونها وتشويه صورة الدولة المصرية.





وقالت "محروس" في بيان لها، مساء اليوم الخميس، "أدين وبشدة إصرار نواب الكونجرس الأمريكي علي التدخل في الشأن الداخلي المصري والادعاء أنهم أوصياء علي حقوق الإنسان المصري بل وعمل تكتل للبحث في هذا الملف".



