عضو "حقوق النواب": لن نقف مكتوفي الأيدي في الدفاع عن مصر ضد الكونجرس

الخميس 28/يناير/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
أدانت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كل ما تتعرض له مصر من تداخلات سافرة من قِبل الكونجرس الأمريكي ومحاولاته المستمرة التدخل في شئونها وتشويه صورة الدولة المصرية.

وقالت "محروس" في بيان لها، مساء اليوم الخميس، "أدين وبشدة إصرار نواب الكونجرس الأمريكي علي التدخل في الشأن الداخلي المصري والادعاء أنهم أوصياء علي حقوق الإنسان المصري بل وعمل تكتل للبحث في هذا الملف".

وتابعت عضو مجلس النواب: بأي صفه يمارسون هذا التبجح السياسي، مشيرة إلى أن الشعب المصري لديه برلمانه ومؤسساته القادرة علي الدفاع عن مصالحه ويجب علي الكونجرس الأمريكي أن يعلم أننا كنواب للشعب المصري لن نقف مكتوفي الأيدي في الدفاع عن مصالح مصر وشعبها وسنتصدى لكل من يعتقد أنه يستطيع إخضاع مصر لمصالحه."

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