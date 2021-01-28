غرفة دبي تستعرض الفرص الاستثمارية مع روسيا في مجال تجارة المواد الغذائية

الخميس 28/يناير/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي عبر مكتبها التمثيلي في العاصمة الأذرية باكو بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة موسكو وبدعم من "بيت الطعام الروسي" بدبي ندوة افتراضية حول الفرص الاستثمارية وأبرز قصص النجاح في مجال تجارة المواد الغذائية بين دولة الإمارات وروسيا حضرها 190 مشاركاً من الإمارات وروسيا وعدد من الأسواق الأخرى بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال وصناع القرار والمستثمرين من البلدين.

هدفت الندوة الافتراضية التي أقيمت على هامش استعدادات غرفة دبي لفعاليات "جلفود 2021" إلى تسليط الضوء على ديناميكيات التجارة الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا ومناقشة التطور الملحوظ في تجارة المواد الغذائية بين البلدين والتي ازداد حجمها بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة وفرص تصدير المواد الغذائية التنافسية التي توفر إمكانات للشركات العاملة في كلا البلدين بالإضافة إلى استعراض بعض الشركات الرائدة في تصدير المواد الغذائية في الإمارات وروسيا قصص نجاحهم في هذا المجال.

وشملت قائمة المتحدثين في الندوة كل من حسن الهاشمي مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي وسورين فاردانيان نائب رئيس الشؤون الدولية في غرفة تجارة وصناعة موسكو ورومان تشيكوشوف مدير إدارة تنمية الصادرات الزراعية بوزارة الزراعة الروسية وزهانا مارتينوفا مؤسس ومدير عام شركة "فلاد فنيش سيرفس VladVneshService" وأليكسي بوسيف رئيس لجنة التعاون الاقتصادي الإماراتي في غرفة تجارة وصناعة موسكو وعمر خان مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي.

وكشفت الإحصاءات الرسمية التي تمت مشاركتها خلال الندوة ان تجارة دبي غير النفطية مع روسيا شهدت زيارة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة الماضية لتصل إلى أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي في العام 2019 في حين شكلت تجارة المواد الغذائية حصة كبيرة من إجمالي حجم التجارة. وبينت الإحصاءات أن واردات الإمارات من العديد من المنتجات الغذائية مثل الأرز والقمح والعدس ومنتجات الألبان نمت بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام 2020 مع بداية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخلال كلمته الافتتاحية في الندوة الافتراضية أشار حسن الهاشمي إلى أن دولة الإمارات تمضي قدماً في استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي 2051 وتعمل على تعزيز شراكاتها الدولية وتنويع واردتها الغذائية بشكل يضمن أمنها الغذائي ويدعم قطاع صناعاتها الغذائية والزراعية..منوها ان دبي تعد مركزاً رئيسياً لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال العالمية ومن المتوقع أن تنمو قيمة هذه السوق الهامة إلى 1.93 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2022.

و دعا الهاشمي الشركات في روسيا إلى المشاركة في فعاليات معرض "جلفود 2021" الذي سيقام خلال شهر فبراير المقبل بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم والتوجيه الذي يوفره مكتب غرفة دبي في باكو والذي يلعب دور حيويا في مساعدة الشركات في تلك المنطقة على توسيع نطاق أعمالها ودخول سوق دبي.

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