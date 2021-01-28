بعد 10 سنوات.. مكالمات تكشف خطط الجماعة الإرهابية بعد ثورة 25 يناير

الخميس 28/يناير/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
وكالات

كشف وزير مصري سابق ومسؤول أمني بارز عن مكالمات هاتفية أجراها محمد مرسي وقيادات إخوانية هاربة في تركيا خلال مظاهرات 25 يناير 2011.

 

البداية كانت من وزير داخلية مصر الأسبق محمد إبراهيم، الذي كشف عن اتصال تلقاه من الرئيس الإخواني محمد مرسي، يطلب إيقاف عناصر شرطة رغم الاعتداء عليهم من جماعته الإرهابية.

 

وفي تصريحات تلفزيونية مع برنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" المصرية، سرد إبراهيم وقائع الاتصال الذي تلقاه من مرسي في يوليو/تموز 2012، يطلب منه إيقاف ضباط قسم شرطة مدينة نصر (شرق) رغم الاعتداء عليهم من جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أن الأول رفض.

 

وقال إبراهيم إنه "في البداية تلقيت مكالمة من مأمور قسم مدينة نصر في الساعة 11 مساءً، يخبرني أن مجموعة من الأشخاص حضروا للقسم وطلبوا منه رؤية محبوسين إخوان"، وهو ما رفضه الأخير تنفيذا للقانون، فما كان من هؤلاء سوى الاعتداء على القسم.

 

وتأتي تصريحات المسؤول الأمني البارز بالتزامن مع مرور ١٠ سنوات على ٢٥ يناير ٢٠١١، عندما سعت الجماعة الإرهابية للانقضاض عليها، غير أنه سرعان ما تم لفظهم شعبيا بعد عام واحد من حكمهم البلاد حيث اندلعت مظاهرات حاشدة في 30 يونيو 2013 أطاحت بمرسي وجماعته.

 

وفي سياق ليس ببعيد، كشف رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق اللواء حسن عبدالرحمن عن تفاصيل مكالمة لمرسي، بالإخواني الهارب أحمد عبدالعاطي الذي كان متواجدا حينها في تركيا، قبل يومين من أحداث يناير 2011.

 

وفي تصريحات متلفزة لنفس الفضائية، قال المسؤول الأمني: "كنا نتابع جماعة الإخوان الإرهابية بشكل دقيق داخليا وخارجيا تحت إشراف القضاء ووفق تصاريح مسبقة، وسجلنا مكالمة بين الإخواني أحمد عبدالعاطي (هارب حاليا) ومرسي، حيث كان الأخير المسؤول الحقيقي داخل الجماعة، وكانا يتشاوران حول دورها في 25 يناير، وأخبره أن "الإخوة يقولون الآن" (في إشارة للأمر بالتحرك)".

 

وعبدالعاطي، هو قيادي إخواني هارب من أحكام قضائية بينها حكم إعدام، شغل منصب مدير مكتب مرسي أثناء فترة تولي تنظيم الإخوان حكم مصر.

 

ومنذ تلك اللحظة تسعى الجماعة الإرهابية في ذكرى 25 يناير من كل عام لمحاولة نشر الفوضى على أمل العودة للمشهد السياسي من جديد، بعد أن لفظها جراء تكشف دورها التخريبي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير سابق ثوره يناير الاخوان المسلمين

أخبار تهمك

نجم الزمالك صداع في رأس باتشيكو

منذ أقل من ساعة

ميسي يسعي للانتقام من أتلتيك بلباو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين

توخيل يوجه رسالة لجماهير تشيلسي

منذ أقل من نصف ساعة

مصيلحي: أرفض نغمة التغيير.. وهذه حقيقة المفاوضات مع الزمالك بشأن رزق وجنش

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو يكشف عن ثلاثي الزمالك المرشح للانضمام إلى الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

منذ حوالي 5 ساعات

نجم فالنسيا بديل ألبا في برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

سموحة يعلن التعاقد مع موهوب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

لماذا حضر الحرس الثوري لمصر؟.. أشكال الدعم الإيراني للإخوان في عهد "مرسي"

قبل النطق بالحكم.. ما كشفت عنه تحقيقات أمن الدولة في تخابر 36 متهمًا من قيادات الإخوان مع حماس

إصابة 7 أشخاص إثر إنقلاب ميكروباص بطريق الكريمات

موسى: الإرهابي زوبع يفرض جباية على الإخوان بتركيا لتجديد إقامتهم (فيديو)

رئيس أمن الدولة الأسبق يكشف عن تفاصيل مكالمة مرسي وعبدالعاطي (فيديو)

كيف خطط الإخوان لتفكيك وزارة الداخلية إبان حكم مرسي؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

04:02 م

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

02:12 م

نجم الزمالك صداع في رأس باتشيكو

05:30 م

نجم فالنسيا بديل ألبا في برشلونة

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات