سنغافورة تشهد تحسنًا واسعًا في أرقام التوظيف

الخميس 28/يناير/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
أعلنت بيانات رسمية في سنغافورة تحسنًا واسعًا في أرقام التوظيف خلال الربع الأخير من عام 2020، و كشفت وزارة القوى العاملة السنغافورية اليوم أن البطالة انكمشت للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، حيث انتعشت "العمالة المقيمة" في أغنى دول جنوب شرق آسيا "إلى مستويات ما قبل كورونا".

 وشهدت سوق العمل بشكل عام في سنغافورة تحسنا من الانكماشات في أوائل عام 2020"  بما يتماشى مع المعايير الأخرى التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة.

 وطبقًا لتوقعات مجلس التنمية الاقتصادية الصادرة أمس الأول الثلاثاء، ارتفع ناتج التصنيع بنسبة 7% في عام 2020، فيما أفادت توقعات حكومية أخرى نُشرت هذا الشهر نمو الصادرات في نوفمبر و تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أقل من المتوقع بلغت 8ر5% في العام 2020.

 وذكرت وزارة القوى العاملة أيضا أن العمالة "غير المقيمة" انخفضت بنحو 16% على مدار العام، مع فقدان أكثر من 180 ألف وظيفة في قطاعات مثل البناء التي تضررت بشدة من أزمة فيروس كورونا والقيود ذات الصلة.

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