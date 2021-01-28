نجم فالنسيا بديل ألبا في برشلونة

الخميس 28/يناير/2021 - 04:59 م
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
كشفت وسائل إعلام إسبانية أنه بعد ما يقرب من عشر سنوات من شراء برشلونة الإسباني جوردي ألبا من صفوف فالنسيا لتدعيم مركزه في مركز الظهير الأيسر فإن برشلونة يمكنه إجراء عملية مماثلة في الفترة المقبلة.

وأفادت شبكة TV3 الإسبانية بأن برشلونة يعمل على التعاقد مع خوسيه لويس جايا ظهير أيسر فالنسيا ليكون بديلا لجوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن برشلونة يستعد للتفاوض مع فالنسيا من أجل التعاقد مع لويس جايا البالغ من العمر 25 عاما علماً بأن الصفقة تقدر بحوالي 15 مليون يورو.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن لويس جايا يمتلك عقداً مع فالنسيا حتى عام 2023 وسنرى ما إذا كان الفريق الكتالوني سيستطيع إقناع مسئولي فالنسيا بالتخلي عنه أم لا

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