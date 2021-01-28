ماركو روزه : بايرن ميونخ بات قابلا للهزيمة

الخميس 28/يناير/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر

قال ماركو روزه المدير الفني لبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني اليوم الخميس إن المنافسة على لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) لم تحسم بعد ولا تزال مفتوحة، وذلك رغم تفوق حامل اللقب بايرن ميونخ في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام أقرب منافسيه لايبزيج صاحب المركز الثاني.

وقال روزه إن بايرن ميونخ هذا الموسم ليس فريقا غير قابل للهزيمة، حيث خسر أمام مونشنجلادباخ قبل ثلاثة أسابيع، كما أن بايرن لم يحافظ على مستوياته المقنعة في جميع المباريات.

وقال روزه: "نشعر بأن بايرن يمكن أن يتعثر هذا الموسم. وبالطبع يمكن للفرق الملاحقة له أن تحقق انطلاقة. علينا جميعا محاولة إبقاء السباق نحو اللقب مفتوحا لأطول فترة ممكنة."

وتأتي تصريحات روزه رغم أن بايرن ميونخ نجح في توسيع الفارق الذي يتفوق به في الصدارة من نقطتين إلى سبع نقاط خلال تسعة أيام مؤخرا.

ويمكن لبايرن ميونخ أن يوسع الفارق إلى عشر نقاط مطلع الأسبوع المقبل عندما يستضيف هوفنهايم، حيث يواجه لايبزيج صاحب المركز الثاني مهمة صعبة أمام باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث في المرحلة نفسها.

وتعثر لايبزيج وباير ليفركوزن وكذلك بوروسيا دورتموند بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لكن المسافات متقاربة بين الفرق المنافسة لبايرن، حيث تفصل سبع نقاط فقط بين لايبزيج ويونيون برلين صاحب المركز الثامن.

وحصد مونشنجلادباخ 13 نقطة من إجمالي 15 نقطة كانت متاحة في مبارياته بالدوري خلال العام الجديد، ليصعد إلى المركز الخامس، ويمكنه مواصلة نتائجه الإيجابية على حساب يونيون برلين.

وقال روزه :"هذا يظهر مدى إمكانية تغير الأمور بشكل سريع في كرة القدم.

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