2242 عملية جراحية في عام.. تعرف على جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء

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جهود مضنية، تبذلها لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، في التعامل مع الحالات المرضية، التي يتم رصدها، في الصحف، والمواقع الإخبارية، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مكتب خدمة المواطنين، والتي تحتاج إلى تدخلات طبية مختلفة.



وتتعامل اللجنة بشكل سريع مع ما يتم رصده من حالات، من خلال الاستجابة للحالات الحرجة صحيا، والتى تحتاج إلى التدخل الجراحى السريع، أو الحالات التى تعانى من عدم قدرتها على الحصول على أصناف معينة من الأدوية.



يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يولى المنظومة الصحية اهتماما بالغا، ويوجه دائما بتطوير القطاع الصحى، الذى عانى من الإهمال على مدى سنوات، بحيث يتم تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويسعى من أجل ذلك إلى إطلاق مبادرات عدة، فى مقدمتها مبادرة "100 مليون صحة"، لتوقيع الكشف على المواطنين، وعلاج الحالات المرضية بالمجان، فضلا عن استجابته لأكثر من حالة والتوجيه برعايتها طبيا على نفقة الدولة.



وتسعى الحكومة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس المتعلقة بالقطاع الطبى والصحى، الذى تضعه على رأس أولوياتها، وتعمل على الاستجابة لكل الحالات المرضية التى تستدعى التدخل السريع، عبر مختلف الطرق، من خلال لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، ومن خلال وزارة الصحة والسكان.



وأعلن مجلس الوزراء، اليوم الخميس، جهود لجنة الاستغاثات الطبية، خلال عام 2020، والتى تمثلت فى رصد 4996 حالة، والاستجابة لها، والتعامل معها بشكل سريع.



وقال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، إن اللجنة بذلت قصارى جهدها خلال العام الماضي لمتابعة الحالات الصحية التي تم رصدها عبر وسائل الإعلام المختلفة، موضحا أن اللجنة تقوم بذلك العمل من خلال 3 فرق هي: فريق الرصد الإعلامي، وفريق التدخل السريع، وفريق متابعة نواقص الأدوية.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، خلال عام 2020:



- رصد 4996 حالة تحتاج إلى تدخلات طبية، عبر الصحف، والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين، والاستجابة لها بشكل سريع.



- أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 803 قرارات علاج على نفقة الدولة.



- إجراء 2242 عملية جراحية.



- إصدار 52 قرارا خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.



- تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ408 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة.



- توفير الإجراءات الطبية لـ22 حالة من مرضى الأورام وعمليات "الجامانايف".



- التبرع بالدم لـ248 حالة، من خلال التنسيق مع خدمة طوارئ وزارة الصحة وبنوك الدم الإقليمية.



- عقد اجتماعات لدراسة التحديات ومناقشتها مع عدد من الأطباء المختصين، شملت لقاء كبار أساتذة أمراض الدم وزراعة النخاع فى مصر، لدراسة أهم الأسباب التي تعوق عمليات زراعة النخاع، ومناقشة حلولها بصورة عاجلة لرفع المعاناة عن المرضى.



- بحث سبل تطوير المنظومة الطبية بالجهات الطبية المتخصصة، فى اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور مجدى إسحاق، المدير التنفيذى لمؤسسة مجدى يعقوب.



- مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه مرضى "الهيموفيليا" فى مصر، حيث لاقت نتائج هذا الاجتماع صدى إيجابيا واسعا.



إنجازات الصحة في عهد السيسي



ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، حققت الدولة المصرية عددا كبيرا من الإنجازات فى القطاع الصحي، شملت تنفيذ 960 مشروعا فى مجال الصحة والسكان، بإجمالي استثمارات بلغت 81290 مليون جنيه.



وقد تمثلت أهم الإنجازات فى تنفيذ نحو 200 مشروع متعلق بتطوير المستشفيات والمعاهد الطبية، ومراكز الخدمات الطبية المتخصصة، كما تم تنفيذ 40 مشروعا مرتبطا بهيئة الإسعاف المصرية، ونحو 19 مشروعا قوميا للمستشفيات النموذجية، إلى جانب تطوير الوحدات الصحية، وتنفيذ نحو 25 مبادرة داخل مصر، و13 مبادرة لدعم القطاع الصحي بالقارة الإفريقية.