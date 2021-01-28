فرانكفورت يضم كريستوفر لينز من يونيون برلين





أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم اليوم لخميس أنه تعاقد مع المدافع كريستوفر لينز في صفقة انتقال حر قادما من يونيون برلين.





وسينضم لينز /26 عاما/ إلى آينتراخت فرانكفورت في الصيف المقبل، وقد وقع عقدا يستمر حتى حزيران/يونيو 2024 .





وقال فريدي بوبيتش مدير الكرة بنادي آينتراخت :"كريستوفر أثبت خلال العام ونصف العام الماضيين أنه بإمكانه اللعب على أعلى مستويات في البوندسليجا."





وقال بوبيتش :"هي صفقة رائعة بالنسبة لنا من وجهتي النظر الرياضية والاقتصادية."





وقال لينز :"أرى أن الانضمام إلى آينتراخت يشكل الخطوة المقبلة في مسيرة تطوري وأتطلع حقا إلى الفترة التي سأقضيها بالفريق."