برشلونة يطلب التعاقد مع غايا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع خوسيه لويس غايا، الظهير الأيسر لنادي فالنسيا، خلال الفترة المقبلة.





وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، أن غايا يتواجد ضمن اهتمامات نادي برشلونة من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اقتراب جونيور فيربو من الرحيل.





وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة بدأ بالفعل بالتواصل مع فالنسيا من أجل الاستفسار عن موقف غايا، من أجل إتمام الصفقة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتابعت الصحيفة، أن فالنسيا سيوافق على بيع غايا في حال وصول عرض بقيمة 15 مليون يورو بالإضافة إلى بعض المتغيرات الأخرى.



