غدًا.. "MBC مصر" تعرض "أوبر فايزة" لـ أشرف عبدالباقي ونجوم "مسرح مصر"

الخميس 28/يناير/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "أوبرا فايزة".

 

مسرحية "أوبرا فايزة"، تدور أحداثها حول عدد من الشبابا يُشكلون فريق غنائي لتقديم عرض أوبرالي للتغطية على عملية سرقة، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

 

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

 

تُعرض مسرحية "أوبرا فايزة" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 29 يناير 2021 الساعة 8:00 مساءً.

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