سموحة يعلن التعاقد مع موهوب الأهلي

الخميس 28/يناير/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
أعلن محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الحصول على خدمات نجم النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب عامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "محمد شكري ظهير أيسر  النادي الاهلي ولاعب الفريق الأول  بديل (علي معلول )مواليد ١٩٩٩ ينضم  معارًا  لنادي سموحة  لمدة موسمين".

وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، قام بتصعيد اللاعب مؤخرًا في تدريبات الفريق الجماعية، بسبب إمكانياته الكبيرة.

ويأتي انتقال شكري للفريق السكندري، بعدما نجح الأخير في التعاقد أيضًا مع أحمد عبدالقادر نجم النادي الأهلي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع بداية يناير الجاري.

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