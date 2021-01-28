فلسطين تسجل 8 وفيات و747 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 03:30 م
فلسطين
فلسطين
وكالات

سجلت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم الخميس، 8 وفيات و747 إصابة بكورونا في البلاد في الساعات الـ24 الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، سجل قطاع غزة 264 إصابة جديدة.

 

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس 177425، بينها 1990 وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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