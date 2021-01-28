محمد بن سلمان : قريبا إطلاق استراتجية مدينة الرياض

الخميس 28/يناير/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
وكالات

اقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إنه قريبا سيتم إطلاق استراتيجية مدينة الرياض ويتم العمل على استراتيجية مكة المكرمة والمنطقة الشرقية وعسير وباقي المناطق الأخرى. 
 

وأضاف ولي العهد خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم، أن مدينة الرياض لها ميزات خاصة جدا، حيث تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي للمملكة. 
 

وبين أن تكلفة خلق الوظيفة بالرياض أقل بـ30 % من أي مدينة أخرى، كما أن تكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري في الرياض أقل من 29% من باقي مدن المملكة.
 

وأوضح أن المملكة تستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أكبر مدينة صناعية في العالم بالرياض. 
 

وأشار إلى أن مدينة الرياض تستطيع أن تستوعب من 15 الى 20 مليون نسمة في الأعوام القادمة. 

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ولي العهد واستراتجية مدينة الرياض محمد بن سلمان استراتجية مدينة الرياض

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