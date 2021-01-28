ميلان فى الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

الخميس 28/يناير/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يتصدر فريق ميلان ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 19 جولة على الكالتشيو برصيد 43 نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان بينما يبعد عن يوفنتوس حامل اللقب بعدد من النقاط بعد المستوي الذي قدمه الفريق هذا الموسم.

وتنطلق مباريات الجولة ال 20 من الدوري الإيطالي بمباراة قوية بين تورينو وفيورنتينا غدًا، بينما يواجه ميلان نظيره بولونيا يوم السبت ويواجه يوفنتوس نظيره سامبدوريا، بينما الإنتر سيواجه بينفينتو.

ترتيب الدوري الإيطالي:-
ميلان 43 نقطة
إنتر ميلان 41 نقطة
روما 37 نقطة
أتالانتا 36 نقطة
يوفنتوس 36 نقطة
نابولي 34 نقطة
لاتسيو 34 نقطة
هيلاس فيرونا 30 نقطة
ساسولو 30 نقطة
سامبدوريا 26 نقطة
بينفينتو 22 نقطة
فيورنتينا 21 نقطة
بولونيا 20 نقطة
أودينيزي 18 نقطة
سبيزي 18 نقطة
جنوي 18 نقطة
تورينو 14 نقطة
كالياري 14 نقطة
بارما 13 نقطة
كروتوني 12 نقطة

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