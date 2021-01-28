البحرين تتسلم دفعة من لقاح "كوفيشيلد - أسترازنيكا" المضاد لكورونا من الهند

الخميس 28/يناير/2021 - 03:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

تسلمت السلطات الصحية في البحرين، اليوم الخميس، دفعة من لقاح "كوفيشيلد - أسترازنيكا" المضاد لفيروس كورونا من الهند.

 

وأعلنت السلطات الصحية البحرينية، فتح باب التسجيل للتطعيم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الأربعاء، إيقاف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي، بدءًا من 31 يناير الجاري ولمدة ثلاثة أسابيع في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الصحة البحرينية، أعلنت تسجيل 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة تسجل منذ أكتوبر الماضي.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

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