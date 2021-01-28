حذف 14 مليون مستحق للدعم التمويني.. شائعتان نفتهما الحكومة

الخميس 28/يناير/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية، انطلاق الشائعات التي تستهدف إعاقة التنمية في الدولة المصرية، لكن الحكومة، تسارع بإيضاح الحقائق، كشائعة؛ حذف 14 مليون مستحق للدعم التمويني.

ويرصد "الفجر"، أبرز الشائعات التي نفتها الحكومة المصرية.

حذف 14 مليون مستحق للدعم التمويني
في ضوء الشائعات المتداولة، عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن حذف 14 مليون مستحق للدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم من بطاقات التموين.

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أنّ ما تردد بشأن حذف 14 مليون مستحق للدعم أمر غير صحيح.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز، في صرف مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم، لافتة إلى أنّ عملية الحذف تتم وفقا لمعايير محددة ودقيقة، وأنّها حذفت غير المستحقين للدعم، كالأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة، والوفيات، فضلا عن توفير احتياجات 71 مليون مستفيد من منظومة الخبز، و64 مليون مستفيد من المقررات التموينية.

وأوضحت الوزارة أنّها أصدرت نحو 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجا خلال الفترة السابقة، كما يتم وفقا للقواعد إضافة مواليد هذه الأسر بحد أقصى 4 أفراد لأي بطاقة تموينية جديدة يتم إصدارها أو إضافة أفراد على بطاقات تموينية قائمة بالفعل.

غرامة التصوير في النوادي العامة
وتداولت شائعة حول نية وزارة الشباب والرياضة، تطبيق غرامة قدرها 50 ألف جنيه على التصوير في النوادي العامة، ولكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة الشباب والرياضة، التي نفت بدورها تلك الأنباء شكلا وموضوعا.

وأكدت وزارة الشباب، أنّها لا تنوي تطبيق أي غرامات على التصوير في النوادي، وأنّها لم تصدر أي قرار في هذا الشأن.

وأوضحت أنّ التصوير في الأماكن العامة ليس مخالفا للقانون، طالما لا يتنافى مع الآداب العامة، والمكان المخصص للتصوير ليس محظورًا به التصوير، مطالبة بالالتزام بالحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أثناء التصوير، باعتباء التعدي على حياة الآخرين جريمة يعاقب عليها القانون.

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