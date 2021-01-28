بسمة وداليا مصطفى بين الإثارة والغموض والتشويق في "قبل الأربعين"

الخميس 28/يناير/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

كشفت النجمتين داليا مصطفي وبسمة عن مدي سعادتهما بطرح فيلم "قبل الأربعين" بعد أن أعلن صناع العمل عن موعد طرحه بنزول الإعلان الرسمي للفيلم وذلك يوم 3 فبراير المقبل بدور العرض السينمائي وفي عدد كبير من الدول العربية.

 

من جهتها أعربت داليا مصطفي، عن سعادتها بكشف صناع العمل عن ميعاد طرحة وذلك بأنها تنتظر عرض هذا العمل بفارغ الصبر لافتة بأن الدور الذي تقدمه خلال أحداث العمل حين مشاهدته سيجعلها في منظور مختلف لدي أعين الجمهور والجهات الإعلامية لما يشاهده من حبكة فنية دسمة يحيطها الإثارة والغموض والتشويق فهذا يختلف كليًا وجزئيًا عن ما قدمته من قبل سواء خطوط درامية محصورة ما بين المرأة العصرية والمرأة الشعبية والفتاة البسيطة والبنت الكلاس وغيرها.

 

وأضافت "مصطفى" بأنها تفضل وترغب دائمًا بأن تذهب إلي الاتجاه الذي لا يتوقعه المشاهد مما يتطرق ذلك إلي تغيير كبير في شكلها لتتناسب مع طبيعة الشخصية متمنية بأن ينال دورها إعجاب الجمهور بعد عرض الفيلم في السينمات.

 

وأوضحت النجمة بسمة بأنها سوف تسرق الأضواء حين عرض هذا العمل لما يتميز دورها من حدوتة محيرة تثير الكثير من التساؤلات في أذهان الجمهور طوال الأحداث.

 

أردفت "بسمة" فلهذا السبب تراهن علي دورها بقوة بتقديم قماشة مختلفة وجديدة عليها لم تقدمها من قبل وذلك بخلاف أن حدوتة هذا العمل ككل تستحق الإشادة وهذا ما سيتفق علية الجميع بلا استثناء ممتنة بأن يكلل تعبها بالنجاح والتقييم الإيجابي من الجمهور والجهات الإعلامية حين عرض هذا العمل قريبًا.

 

فيلم "قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفى، بسمة، إيهاب فهمي، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد على ‏رزق، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام، ويدور في إطار رعب نفسي ومستند أحداثه من أحداث تمت بالفعل مما يشار بأنها أحداث واقعية لما يمر بة الإنسان من مواقف حقيقية وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

 


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