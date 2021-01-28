عاجل .. اسعار الذهب في مصر تتكبد خسائر جديدة

الخميس 28/يناير/2021 - 02:48 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

سجلت اسعار الذهب في مصر تراجعت اليوم الخميس، مع تراجع سعر الذهب العالمي.

 

أسعار جرام الذهب تخسر 2 جنيه في الجرام :

 

وهبط سعر جرام الذهب بقيمة 2 جنيه في الجرام، حيث تراجع  سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 808 جنيهات وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 693 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 923 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6464 جنيهًا.

 

سعر الذهب العالمي يتراجع  بعد ارتفاع سعر الدولار:

 

جعت أسعار الذهب الخميس إذ أقبل المستثمرون على الدولار بحثا عن الأمان بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية، فيما أثار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.

 

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1835.35 دولار للأونصة، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 18 يناير كانون الثاني عند 1830.80 دولار أمس الأربعاء.

 

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1834.30 دولار للأونصة.

 

وقال المركزي الأمريكي إن وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي الأمريكي والتوظيف تباطأت في الشهور الماضية، لكنه أبقى على سعر الفائدة الأساسي ومشتريات السندات الشهرية دون تغيير.

 

كما تأثر الذهب سلبا بإرجاء اتفاق تحفيز للتخفيف من تداعيات كورونا يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار حيث لم يحصل على موافقة من الجمهوريين بسبب مخاوف متعلقة بقيمته.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25 دولارا للأونصة وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1059.81 دولار للأونصة.

 

وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2298.23 دولار للأونصة بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 21 ديسمبر كانون الأول عند 2289.38 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة

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