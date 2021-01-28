اخلاء سبيل صاحب محل بتهمة انشاء منظومة اتصالات لتوزيع الانترنت بدون ترخيص

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أمرت نيابة البساتين الجزئية بإخلاء سبيل صاحب محل بضمان محل إقامته، لقيامه بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص.





وردت معلومات لضباط قسم مباحث المصنفات الفنية مفادها قيام صاحب محل لتوزيع الإنترنت الكائن زهراء المعادي ـ دائرة قسم شرطة البساتين ومقيم بذات العنوان بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالمحل ملكه مقابل اشتراك نقدي شهري.





وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه، وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر " لاب توب " يحوي مجموعة من البرامج المقلدة والمنسوخة لشركات عالمية تستخدم في الإدارة والتحكم في منظومة توزيع الإنترنت، 12 جهاز راوتر نت، 6 أجهزة راوتر واى فاى تستخدم في استقبال الإنترنت، جهاز سويتش عمومي لتوزيع الإنترنت، 10 أجهزة سويتش لتوزيع الإنترنت، كارت ذاكرة " فلاشة " محمل عليها شفرات لفتح القنوات الفضائية المشفرة، 2 اريال هوائي لاستقبال إشارة الواى فاى، 25 دفتر تحصيل نقدية من المشتركين، كمية من الأسلاك التي تستخدم في التوصيلات.

وبمواجهته بالتحريات أيدها، واقر بحيازته للمضبوطات بقصد إنشاء منظومة لتوزيع الإنترنت لتحقيق أرباح غير مشروعة.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق