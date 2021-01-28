المطران عطا الله حنا: نرفع الدعاء إلى الله من أجل شفاء كافة المصابين بكورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: مع هذا التفشي الغير مسبوق لوباء الكورونا في بلادنا فإننا نرفع الدعاء الى الله من اجل شفاء كافة المصابين والمحجورين لكي يخرجوا من هذا الوباء منتصرين عليه وتعود اليهم صحتهم وعافيتهم وقوتهم.



تابع" حنا " على صفحته الرسمية بفيس بوك: كما ونسأله تعالى بأن يتحنن على البشرية كلها ويرأف بها لكي يزول هذا الوباء من بلادنا ومشرقنا وعالمنا.



أختتم: نصلي من اجل جميع الذين يعانون من هذا الوباء ونتضامن مع كل اولئك الذين فقدوا احبتهم، ومع هذه الجائحة الغير مسبوقة فإننا نتوجه الى الله بالصلاة والدعاء فهو الطبيب الشافي وهو المتحنن والرؤوف على جبلة يديه.

أخبار تهمك

موسيماني يطلب تجديد عقد "معلول"

منذ أقل من ساعة

أزمة في الأهلي بسبب نجم الفريق قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مصر المقاصة

منذ ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 21 ساعة

ليس جلاتا سراي وسانت اتيان.. تفاصيل العرض الأوروبي لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الحكومة على تطبيق غرامة 50 ألف جنيه على التصوير داخل النوادي

منذ أقل من ساعة

ديمبلي مهدد بالرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 15 ساعة

تغييرات بالجملة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 ص

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

10:58 م

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

09:02 ص

أول رد من الحكومة على تطبيق غرامة 50 ألف جنيه على التصوير داخل النوادي

12:55 م

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات