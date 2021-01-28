المطران عطا الله حنا: نرفع الدعاء إلى الله من أجل شفاء كافة المصابين بكورونا

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قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: مع هذا التفشي الغير مسبوق لوباء الكورونا في بلادنا فإننا نرفع الدعاء الى الله من اجل شفاء كافة المصابين والمحجورين لكي يخرجوا من هذا الوباء منتصرين عليه وتعود اليهم صحتهم وعافيتهم وقوتهم.







تابع" حنا " على صفحته الرسمية بفيس بوك: كما ونسأله تعالى بأن يتحنن على البشرية كلها ويرأف بها لكي يزول هذا الوباء من بلادنا ومشرقنا وعالمنا.







أختتم: نصلي من اجل جميع الذين يعانون من هذا الوباء ونتضامن مع كل اولئك الذين فقدوا احبتهم، ومع هذه الجائحة الغير مسبوقة فإننا نتوجه الى الله بالصلاة والدعاء فهو الطبيب الشافي وهو المتحنن والرؤوف على جبلة يديه.