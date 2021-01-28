أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الإسكندرية (صور)



وخيمت السحب الممطرة على سماء المحافظة مما تسبب في حجب إشاعة الشمس، كما تواجد الرياح الشديدة وسط حالة من السقيع تشهدها المحافظة، تسبب في هدوء في الشوارع لإضطرار المواطنين بالتواجد في منازلهم وعدم النزول منها.



هذا وتكثف شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء من تواجدها في الشوارع، لرفع المياه من أماكن التجمعات، والتدخل الفوري لمنع تعطل مصالح المواطنين.

تشهد مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أمطار غزيرة مع وجود شدة في الرياح، وسط حذر كبير من المواطنين.