موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

الخميس 28/يناير/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
حقق فريق يوفينتوس الكروي الأول، الفوز أمام نظيره سبال، برباعية نظيفة ضمن مباريات دور ربع نهائي كأس إيطاليا، مساء أمس الأربعاء.

ومن المنتظر أن يلاقي فريق يوفينتوس، نظيره سامبدوريا، في الجولة 20 من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين فريقي يوفينتوس وسامبدوريا، عند الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن يوفينتوس يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد سامبدوريا في المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

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