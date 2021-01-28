وفاة شاب أثناء المواجهات مع القوات الأمنية في لبنان

الخميس 28/يناير/2021 - 12:23 م
قوات لبنانية
قوات لبنانية
وكالات

توفى شاب لبناني، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أثناء المواجهات مع القوات الأمنية في مدينة طرابلس اللبنانية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

 

وقد أعلنت السلطات اللبنانية، إصابة أكثر من 220 شخصًا بجروح في اشتباكات عنيفة في مدينة طرابلس، شمال لبنان بين قوات الأمن ومتظاهرين، خرجوا للاحتجاج على القيود الصحية، والأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد.

 

وأسفرت المواجهات، سقوط 226 جريحاً، 66 منهم نقلوا إلى المستشفيات لخطورة إصاباتهم، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية.

 

وتعرضت قوات الأمن اللبناني، لهجوم "بقنابل يدوية حربية وليست صوتية أو مولوتوف، ما أدّى إلى إصابة 9 عناصر، بينهم 3 ضباط، أحدهم إصابته حرجة".

 

وكانت المواجهات اندلعت بعد الظهر عندما رمى عشرات الشبان الحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات على عناصر القوى الأمنية، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة وخراطيم المياه لتفرقتهم، في مشهد تكرّر في اليومين السابقين.

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وفاة شاب مواجهات لبنان قوات لبنانية

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