غدًا.. شيرين رضا في ضيافة "أبلة فاهيتا"

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تستضيف الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا غدًا في برنامجها "لايف من الدوبلكس"الفنانة شيرين رضا، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، على قناة "ON E".



وقامت الصفحة الرسمية لبرنامج "أبلة فاهيتا"، عبر موقع "تويتر" بالترويج لتلك الحلقة، من خلال نشرهم لصورة تجمع الفنانة شيرين رضا ب "أبلة فاهيتا"، وقاموا بالتعليق عليها قائلين: "أحلى اتنين في مصر، بكرة الساعة 11 بالليل لايڤ من الدوبلكس على قناة on".



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة شيرين رضا السينمائية فيلم "الغسالة"، وهوبطولة الفنان أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمد سلام، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وهو من إخراج عبد الحميد، تأليف عادل صليب، وإنتاج تامر مرسي.



وفي سياق آخر، تشارك شيرين رضا حاليًا في فيلم "تحت تهديد السلاح"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج ماندو العدل، بطولة هاني سلامة ،عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، ياسمين رئيس، غادة عادل.